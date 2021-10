La popolare piattaforma di condivisione di video brevi TikTok si sta espandendo alla gamma di smart TV di LG, poiché l’app sarà ora disponibile nella gamma 2020 e 2021 di smart TV LG. L’annuncio è stato dato dal colosso tecnologico sudcoreano TikTok

L’app è ora disponibile sulle smart TV LG con webOS 5.0 e webOS 6.0. L’aggiornamento del firmware per i modelli è già iniziato a partire dal 7 ottobre, mentre i modelli più vecchi riceveranno l’aggiornamento necessario in seguito.

TikTok approda in TV ma non su tutte

Secondo TikTok, Regno Unito, Francia e Germania inizieranno il lancio dell’app. Si ritiene che l’app non sia ancora disponibile per le smart TV LG negli Stati Uniti, poiché sia ​​LG che TikTok hanno taciuto sulla questione in questo momento, così come in altri paesi d’Europa.

È ancora da vedere come apparirà la nuova app sui grandi schermi delle smart TV poiché TikTok è ottimizzato per la visualizzazione mobile orientata al ritratto. La mossa è anche indicativa delle mosse espansionistiche di TikTok per avere più utenti della sua app in vari segmenti. Godrà anche di tassi pubblicitari più elevati dalla visione della TV ma non sappiamo se l’app includerà diverse funzionalità.

TikTok ha già una forte presenza in Francia, Germania e Regno Unito con l’app disponibile su TV Samsung, Android TV e Fire TV in questi tre paesi. L’aggiunta di smart TV LG al mix aumenterà ulteriormente il potenziale e la portata dell’app in questi paesi. Non ci sono ancora indicazioni se la disponibilità verrà estesa ad altri paesi e regioni europee, ma siamo curiosi di sapere come si comporterà la società.