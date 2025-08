Smart TV LG 4K OLED 48″: prezzo al minimo storico con il -45% di Amazon

Il processore α9 GEN7 con AI è uno dei principali punti di forza che contraddistinguono questa smart TV 4K OLED evo 48″. Non a caso, si tratta di un innovativo processore sviluppato da LG che ti fa vivere i contenuti in maniera completamente immersiva, esattamente come se si fosse nel luogo della scena. Tutto ciò grazie alla mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Oggi, grazie allo sconto speciale messo a disposizione da Amazon, la smart TV LG costa davvero poco. Il prezzo di listino viene infatti scontato del 45%.

Smart TV LG 4K OLED: offerta imperdibile

Gli sconti Amazon sono sempre un’occasione da cogliere al volo visto che consentono di risparmiare cifre considerevoli di denaro. In questo caso, la smart TV LG viene scontata del 45% consentendovi dunque di risparmiare tantissimo.

Siete in cerca di una Smart TV che possa adattarsi perfettamente a tutte le tipologie di design? Con questo modello a marchio LG è possibile arredare il proprio ambiente con una TV capace di catturare lo sguardo in tutte le occasioni, anche quando è spento grazie all’estrema eleganza. Oltre a ciò, la presenza del Dolby Visione e del Dolby Atmos consente di portare il cinema a casa vostra con l’esperienza targata Dolby. Non a caso, dunque, le immagini che si ottengono sono intense e dettagliate, mentre l’audio offerto è sempre più coinvolgente.

Non dimenticate che questo modello LG OLED riceverà 4 aggiornamenti del sistema operativo nel corso di 5 anni con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza sempre aggiornata. Lo sconto messo a disposizione da Amazon va senza alcun dubbio a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo con cui questa smart TV del marchio LG viene proposta. Nello specifico, dunque, il prezzo da pagare oggi è di soli 824 euro grazie allo sconto del 45% sul costo di listino.