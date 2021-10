Samsung ha invaso il mercato con smartphone 5G di fascia media quest’anno e ora sta rivolgendo la sua attenzione al segmento economico. Il Galaxy A13 potrebbe essere il prossimo smartphone 5G economico lanciato da Samsung, almeno secondo l’ultimo rapporto.

Oltre al fatto che viene fornito con il supporto 5G, il Galaxy A13 offre un hardware di fascia bassa, ma in genere è così quando si tratta di smartphone convenienti. Dato che è stato avvistato di recente su Geekbench, sappiamo parecchio sul dispositivo e le sue specifiche sono trapelate grazie ad un benchmark e salvate sulla piattaforma.

Galaxy A13 sarà il prossimo device economico dell’azienda

Prima di tutto, lo smartphone sarà dotato di un MediaTek Dimensity 700 per mantenere il prezzo il più basso possibile, al contrario di un chipset Qualcomm che aumenterà sicuramente il prezzo. Tuttavia, il SoC MediaTek è abbastanza decente grazie agli otto core con una velocità di clock di 2,2 GHz.

Il Galaxy A13 5G conterrà 4 GB di RAM ed eseguirà Android 11. Poiché Google ha appena rilasciato Android 12, ci vorranno alcuni mesi prima che il primo smartphone venga spedito con la nuova versione del sistema operativo, quindi ha perfettamente senso per il Galaxy A13 5G eseguire una versione precedente.

Dobbiamo ancora sapere dove sarà esattamente disponibile il Galaxy A13 5G e se sarà esclusivo o meno per una o più regioni. Nel frattempo, la società si sta preparando per la prossima serie di device di punta, il Galaxy S22, ma non prima di rilasciare il tanto atteso Gaalxy S21 FE. Al momento, quest’ultimo dovrebbe vedere gli scaffali dei negozi a gennaio 2022 ma non è stato ancora confermato.