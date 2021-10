Per festeggiare i 20 anni dal lancio di GTA III, Rockstar Games ha deciso di celebrare al meglio lo storico evento. La software house ha annunciato il debutto di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitve Edition.

I giocatori PlayStation 5/4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC potranno giocare a GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas in versione completamente rimasterizzata. Rockstar Games assicura che tutti e tre i giochi potranno contare su una grafica migliorata e su un gameplay rinnovato pur mantenendo il classico look dei titoli originali.

Ricordiamo che GTA III rappresenta un vero e proprio punto di svolta per Rockstar Games. Si tratta del primo titolo sviluppato in 3D che ha permesso ai giocatori di ammirare e girare liberamente per Liberty City.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition racchiuderà GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas

Il titolo è diventato immediatamente un fenomeno culturale che ha permesso poi il debutto di GTA: Vice City e GTA: San Andreas. I titoli sono stati dei punti di riferimento per i giocatori delle ultime due decadi e l’amore per questi giochi ha spinto Rockstar Games ad osare sempre più ad ogni nuovo gioco.

Al momento non è stato confermata la data di debutto della versione remake dei tre titoli. Nuove informazioni saranno rilasciate nel corso delle prossime settimane insieme alle prime immagini e magari al primo trailer.

Infine, la software house ha confermato che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition arriverà anche su mobile. Gli utenti iOS e Android potranno giocare ai tre titoli a partire dalla prima metà del 2022. Non resta che attendere ulteriori dettagli che non tarderanno ad arrivare.