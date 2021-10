Vodafone: offerte di ottobre clamorose, fino a 100GB ma non per tutti

L’obiettivo di Vodafone è ormai molto chiaro da diversi mesi, visto che l’azienda non si sta concentrando solo sulle campagne promozionali. C’è uno scopo molto importante, ovvero quello di avere un rientro da parte degli utenti che hanno scelto altri gestori abbandonando la storica azienda anglosassone.

Per questo ora sono nate delle offerte, le quali in realtà esistevano già in passato ma ora sono arrivate con prezzi totalmente rielaborati. Queste saranno offerte mediante contatto telefonico ai vecchi clienti di Vodafone, i quali potranno avere fino a 100 giga.

Vodafone: queste sono le migliori offerte per fare rientro adesso

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited