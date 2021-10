Tantissime le news in casa Nokia di queste ore, tra le quali troviamo anche una importantissima novità: l’azienda per la prima volta si affaccia nel mercato dei tablet, con un nuovo prodotto, Nokia T20,che punta a conquistare tantissimi utenti grazie alle sue caratteristiche e ad uno schermo 2K da 10.4″. Ma la vera rivelazione è il prezzo, aggressivo rispetto ai competitor, e in grado di garantire un’ottimo rapporto qualità-prezzo, come vedremo poi nel prossimo paragrafo con le specifiche tecniche del prodotto.

Caratteristiche tecniche e novità

Nokia T20 arriverà sul mercato con un ampio schermo da 10,4″, con risoluzione 2k di 1200×2000 pixel e una luminosità di 400nits con la possibilità di usufruire di un boost nelle situazioni più difficili, come ad esempio quelle di sole intenso e diretto sul pannello. Presente anche la certificazione Low Light Certification (SGS), che garantisce una protezione dalla luce blu dannosa per gli occhi, per chi lavora o passa molto tempo di fronte al display. Sotto il profilo delle prestazioni Nokia affida tutto nelle mani del T610 di UNISOC con una architettura Octa Core composta da 2 ARM Cortex-A75 e da 4 Cortex-A55, abbinati ad una gpu Mali-G52 3EE: supportati il Wi-Fi a/b/g/n/ac, il bluetooth 5.0 e la copertura 4G con il modello compatibile.

Saranno due invece le varianti disponibili sul mercato, la prima con 3GB di ram e 32GB di memoria interna, e la seconda con 4GB di ram e 64GB di memoria interna. Inoltre, grazie allo slot per MicroSD è possibile espandere la memoria interna fino a 512GB. Per quanto riguarda il lato multimediale T20 avrà due microfoni e un set di speaker stereo, assieme ad un jack audio da 3.5mm e una configurazione con fotocamera anteriore da 5MP e posteriore da 8MP. Lato batteria invece 8200mAh per il tablet targato Nokia e supporto alla ricarica rapida a 15W.

L’azienda continua a spingere l’attenzione anche al lato software, con Android 11 incluso e come per tanti altri dispositivi la garanzia di ricevere due anni di aggiornamenti software e 3 anni di aggiornamenti mensili di sicurezza (con un quarto anno opzionale). Inoltre, Nokia T20 si unisce all’ampia flotta di dispositivi Android Recommended (AER), che lo certificano come dispositivo business da parte di Google. Il nuovo tablet funziona anche con HMD Enable Pro, una soluzione di gestione della mobilità aziendale.

Prezzi e disponibilità

Il tablet Nokia T20 sarà disponibile in Italia a partire da circa metà ottobre al prezzo di 239 euro nella versione Wi-Fi (configurazione 4GB/64GB) e di 249 euro in quella LTE (configurazione 4GB/64GB).