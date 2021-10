Iliad: nuove offerte fino a 120GB, in regalo il 5G e l'intera promo per i già clienti

Uno dei gestori col più alto impatto nella storia della telefonia mobile è senza dubbio Iliad, provider proveniente dalla Francia. Ricordando che proprio Iliad oggi si afferma come gestore italiano a tutti gli effetti, c’è da dire che la sua crescita è stata esponenziale, portando al pubblico una somma di offerte davvero soddisfacente.

Inoltre la peculiarità di questo provider consiste nel permettere ai suoi clienti di vedere il vero risparmio. Le promo di Iliad offrono infatti tanti contenuti ma soprattutto prezzi basissimi che durano nel tempo senza alcuna rimodulazione. E’ quindi questo il caso delle due nuove offerte che da qualche tempo sul sito ufficiale stanno facendo faville. Si tratta della Giga 80 e della Giga 120, quest’ultima con qualche sorpresa in più. Le promo in questione costano meno di 10 euro al mese e non cambieranno mai prezzo.

Iliad: le due offerte migliori ancora disponibili, la Giga 120 offerta senza attivazione ai già clienti

Non ci sono dubbi: questa volta Iliad ha fatto il massimo lanciando due offerte che costano poco e offrono il massimo. La prima è la Giga 80, offerta che permette agli utenti che la sottoscrivono di avere a disposizione ogni mese ben 80 giga di traffico in 4G per navigare sul web. Inoltre ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con un prezzo totale di 7,99 euro a mese per sempre.

La promo migliore però è quella da 120 giga in 5G con tutto senza limiti tra minuti ed SMS. Il prezzo della promo è di 9,99 euro al mese e tutti coloro che in precedenza hanno sottoscritto una promo di Iliad pagando mensilmente questo prezzo, potranno effettuare l’upgrade gratis.