Telegram aggiorna l'app con nuove funzioni che battono WhatsApp

La notizia che in molti non si aspettavano ma in cui speravano è arrivata: Telegram ha aggiornato l’applicazione con alcune migliorie di rilievo, le quali riguardano funzionalità nuove ma anche già esistenti.

Questa volta battere WhatsApp sarà semplice, soprattutto alla luce dei miglioramenti inclusi nel nuovo update.

Telegram: arriva il nuovo aggiornamento, ecco le nuove funzioni

Temi della chat, Emoji interattive, Conferme di lettura nei gruppi, Registrazione dirette streaming

Temi della chat

• Scegli uno degli 8 temi preimpostati per tutte le tue chat private.

• Tocca il titolo della chat > Altro (⋯) > “Cambia colori” per scegliere un tema.

• Entrambi i partecipanti della chat vedranno lo stesso tema in quella chat – su tutti i loro dispositivi.

• Ogni nuovo tema è caratterizzato da bolle dei messaggi colorate, da sfondi animati e da motivi unici per lo sfondo.

• Tutti i temi della chat hanno versioni diurne e notturne e seguiranno le tue impostazioni generali della modalità scura.

• Altri temi della chat in arrivo.

Emoji interattive

• Alcune emoji animate ora hanno effetti a schermo intero.

• Invia 🎆 🎉 🎈 👍 💩 o ❤️ in qualsiasi chat privata, quindi tocca l’emoji animata per lanciare l’effetto.

• Se anche il tuo interlocutore ha la chat aperta, entrambi vedrete gli effetti e sentirete le vibrazioni simultaneamente.

• Visualizza lo stato “Sta guardando” quando il tuo interlocutore si sta godendo gli effetti delle emoji insieme a te.

• Altre emoji interattive in arrivo.

Conferme di lettura nei piccoli gruppi

• Seleziona uno dei tuoi messaggi inviati nei gruppi di piccole dimensioni per vedere chi lo ha visualizzato di recente.

• Per proteggere la privacy, le conferme di lettura vengono salvate solo per 7 giorni dopo l’invio del messaggio.

Registra Dirette streaming e Chat video

• Registra video e audio dalle trasmissioni dal vivo nel tuo gruppo o canale.

• Gli amministratori possono avviare la registrazione dal menu Impostazioni (⋯).

• Scegli tra la registrazione in formato verticale o orizzontale.

• Le registrazioni completate vengono inviate nei Messaggi salvati dell’amministratore e possono essere facilmente condivise.