Telegram ha lanciato una serie di aggiornamenti sulla sua piattaforma, tra cui la funzione principale per registrare video e audio da trasmissioni in diretta, nuovi temi per chat individuali ed emoji interattivi con effetti a schermo intero.

Nel suo precedente aggiornamento, Telegram aveva introdotto la possibilità di avere un pubblico illimitato per un live streaming. E ora con l’ultimo aggiornamento, Telegram consentirà agli amministratori di registrare live streaming e chat video da pubblicare per chi se le fosse perse.

Telegram: live streaming, nuovi temi e conferma di lettura

Per avviare una registrazione, tocca le tre linee tratteggiate nell’angolo in alto a destra per aprire il menu di trasmissione. Dopodiché scegli le opzioni per registrare video e audio o solo audio. Per la registrazione video, devi scegliere un orientamento – Verticale o Orizzontale. Al termine della registrazione, il file verrà immediatamente caricato nella cartella Messaggi salvati.

Durante la registrazione, apparirà un punto rosso accanto al titolo della trasmissione. Inoltre, come parte di questo aggiornamento, Telegram ha introdotto otto nuovi temi di chat che gli utenti possono applicare a chat private specifiche per personalizzare il loro aspetto.

Ciascuno dei nuovi temi presenta interfacce per i messaggi, sfondi animati e nuovi modelli di sfondo. Per impostare un tema per la tua chat, tocca l’intestazione della chat > ​​icona a tre punti > Cambia colori. Il tema sarà visibile anche ai tuoi partner di chat se stanno utilizzando l’ultima versione di Telegram.

L’ultimo aggiornamento include anche una funzione di ‘conferma di lettura’ per i gruppi. Gli utenti possono ora verificare se altri membri del gruppo hanno letto il messaggio. I messaggi di gruppo saranno contrassegnati dall’icona di doppio controllo (✓✓) per indicare lo stato di conferma di lettura.