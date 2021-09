Il grande calcio e lo sport hanno una nuova casa in Italia. Da qui e per le prossime stagioni, TIM sarà protagonista principale nel campo dello streaming tv con contenuti che riguarderanno da vicino i tifosi italiani. Grazie ad una duplice partnership con DAZN e con Mediaset, TIM si è assicurata l’esclusiva della Serie A e della Champions League per la sua piattaforma streaming.

TIM, sport e calcio nelle nuove offerte streaming

Il primo grande accordo con TIM è quello siglato con DAZN. In nome di questa partnership, tutti gli utenti del gestore italiano potranno accedere alle partite del massimo campionato di calcio. L’accesso a DAZN è compreso nella nuova offerta base di TIM per lo streaming. Nel pacchetto gli utenti avranno anche diritto a tutti i contenuti di TIMvision tra film e serie tv.

L’altra grande esclusiva di TIM per lo streaming è la Champions League. A perfezionare l’accordo nato con DAZN, il gestore italiano vanta anche una partnership con Mediaset e con la sua piattaforma Infinity+. Proprio attraverso tale piattaforma, gli utenti potranno gustarsi tutti i match della prossima Champions.

Il pacchetto unico per l’offerta streaming calcio e sport di TIM prevede un costo base mensile di 29,99 euro. Le esclusive della Serie A e della Champions League si aggiungono inoltre ad altre grandi manifestazioni come la Serie B, l’Europa League e la Liga Spagnola. Disponibili inoltre anche gli eventi relativi ad altri sport molto popolari e seguiti come tennis, basket, le corse a tappe di ciclismo ed il volley.