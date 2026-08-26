WhatsApp, arrivano le reazioni personalizzate: cosa cambia

Chi usa WhatsApp ogni giorno lo sa bene: la barra delle reazioni che compare tenendo premuto un messaggio è sempre la stessa, con sei emoji decise a tavolino dall’app e mai davvero personalizzabili. Le cose però stanno per cambiare, perché nell’ultima beta per iOS sono emersi i riferimenti a una funzione che permetterà di scegliere quali faccine mostrare per prime, sostituendo quelle predefinite con una selezione fatta su misura.

La novità si aggiunge a un’altra direzione di lavoro già emersa nelle scorse settimane, ovvero la possibilità di reagire ai messaggi non solo con le emoji ma anche con gli adesivi. Due tasselli dello stesso mosaico, insomma, che vanno a toccare una delle interazioni più usate in assoluto dentro le chat.

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Come funzionano oggi le reazioni su WhatsApp

Il meccanismo attuale è noto a tutti. Si tiene premuto un messaggio e compare una fila di sei emoji predefinite: il pollice in su 👍, il cuore ❤️, la faccina che ride 😂, quella sorpresa 😮, quella che piange 😢 e le mani giunte 🙏. Sono le stesse per chiunque, a prescindere da quanto le si usi davvero.

Accanto a queste, la barra propone anche le emoji utilizzate più di frequente o più di recente, che si possono scorrere orizzontalmente con un movimento del dito. E poi c’è il pulsante con il simbolo “+”, quello che apre la tastiera completa e consente di pescare qualsiasi altra faccina dal catalogo, anche la più improbabile.

Un sistema che funziona, per carità, ma che ha un limite evidente. Chi tende a usare sempre le stesse tre o quattro reazioni si ritrova comunque a passare per il menu esteso, oppure ad affidarsi alla sezione delle più recenti, che però cambia in continuazione a seconda di quello che si è mandato poco prima. Non è un dramma, ma è uno di quei piccoli attriti che a lungo andare pesano.

L’impostazione Default reactions e cosa cambia

Il codice della beta per iOS ha rivelato l’esistenza di una nuova impostazione chiamata Default reactions. Il nome dice praticamente tutto: da lì sarà possibile intervenire direttamente sulle sei emoji che compaiono per prime nella barra, decidendo quali tenere e quali mandare in pensione.

La differenza rispetto a oggi è sostanziale. Non si tratta di un adattamento automatico basato sull’uso, ma di una scelta consapevole fatta dall’utente dentro le impostazioni dell’app. Chi non usa mai la faccina che piange potrà toglierla, chi invece ha una emoji del cuore preferita tra le tante varianti disponibili potrà metterla in prima fila una volta per tutte.

È il tipo di funzione che non fa notizia da sola, ma che nell’uso quotidiano si sente. Le reazioni sono diventate una scorciatoia comodissima per rispondere senza scrivere, soprattutto nei gruppi affollati dove un messaggio in più significa cinquanta notifiche in più per tutti. Poterle plasmare sulle proprie abitudini rende il tutto un filo più rapido.

Per ora si parla di una funzione individuata nella beta per iOS, quindi ancora in fase di sviluppo e non disponibile per il pubblico generale. Come sempre accade con le novità di questo tipo, il passaggio successivo sarà l’arrivo nelle versioni di test più ampie, prima dello sbarco sulla versione stabile dell’applicazione.