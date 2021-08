Il nuovo SottoCosto lanciato all’interno del volantino carrefour mette letteralmente alle strette Unieuro, rappresentando un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono accedere ad ottimi prodotti di tecnologia generale, come anche smartphone di ultima generazione.

Gli acquisti, esattamente in linea con le soluzioni precedenti, possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. L’unica cosa da sapere riguarda l’impossibilità di completare l’ordine sul sito ufficiale, come anche il quantitativo ridotto di scorte; data la natura della campagna, il numero di unità per negozio è estremamente ridotto, e non viene rifornito direttamente in corso d’opera.

Carrefour: gli sconti sono attivi per tutti gli utenti

Carrefour ha letteralmente messo le ali agli sconti con il suo ultimo SottoCosto, il top di gamma coinvolto nella campagna è l’incredibile Apple iPhone 11, al momento risulta essere effettivamente acquistabile a soli 599 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria interna.

Le altre occasioni sono perlopiù legate alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, più precisamente parliamo di Oppo A94 5G, in vendita a 269 euro, come anche Samsung Galaxy A32, disponibile a 229 euro, Motorola E7i Power a 89 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 189 euro, per finire con lo xiaomi Redmi Note 9, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 139 euro.

Tutti gli sconti sono da considerarsi attivi alle condizioni indicate in precedenza, con possibilità di acquisto per le varianti no brand, e con annessa garanzia di 24 mesi.