Il volantino Trony nasconde al proprio interno una lunghissima serie di prezzi molto interessanti, applicati sia sui migliori smartphone in circolazione, che su prodotti appartenenti a fasce maggiormente accessibili da parte degli utenti italiani.

L’unica nota da ricordare, in merito appunto alla campagna promozionale corrente, consiste nella necessità di recarsi personalmente presso specifici punti vendita, in quanto i prezzi non sono attivi sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio. Più precisamente, le uniche location in cui risulta tutto attivo sono dislocate in Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Molise e Marche, con l’aggiunta di Repubblica di San Marino e Rieti.

Trony: scoperti i nuovi prezzi più bassi

I prezzi da Trony sono decisamente più bassi del normale, con alcune occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il top di gamma più interessante è il Samsung Galaxy S21, un modello disponibile da ormai qualche mese, ed oggi finalmente raggiungibile ad un prezzo inferiore alle aspettative; basteranno 779 euro per il suo acquisto definitivo.

Restando sulla medesima fascia di prezzo, più precisamente sui 749 euro, sarà possibile mettere le mani sull’Apple iPhone 12, un terminale che promette ottime prestazioni generali, in vendita nella variante completamente sbrandizzata.

Non mancano anche soluzioni decisamente più economiche, sempre legate alla telefonia mobile, perfettamente rappresentate da Motorola Moto G30, Xiaomi Redmi 9C, Samsung Galaxy A12, Motorola Moto E7i Power o simili, tutti disponibili a meno di 399 euro.

Per approfittare e conoscere da vicino il volantino Trony, dovete aprire il prima possibile le pagine sottostanti.