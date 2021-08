Dallo scorso 26 agosto 2021 CoopVoce ha deciso di aggiornare il suo portafoglio tariffario aggiungendo le nuove offerte mobile nazionali Evo 100 ed Evo 30 con un’introduzione su cosa succede in Roaming UE. La modifica per adesso, salvo eventuali cambiamenti, riguarda solo le nuove offerte in commercio.

Il regolamento UE prevede che il cliente di telefonia mobile possa utilizzare all’estero all’interno dell’Unione Europea l’intero quantitativo di traffico voce e SMS della propria offerta nazionale, alle stesse condizioni, mentre per il traffico dati sono previsti dei limiti che, di regola, si calcolano mediante una formula con una coefficiente che varia di anno in anno e che indica appunto il costo del singolo Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

CoopVoce ha modificato le condizioni in Roaming delle offerte EVO

Fino adesso CoopVoce in tutte le offerte prevedeva la possibilità di utilizzare tutti i Giga di traffico internet mobile della propria offerta nazionale. Con l’introduzione delle nuove offerte che prevedono un bundle dati nazionale mensile fino a 100 Giga al mese, l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso di mantenere questa caratteristica solo per un determinato periodo di tempo.

Infatti, i clienti CoopVoce che decideranno di attivare Evo 100 o Evo 30 e decidono di viaggiare all’interno di qualsiasi altro Paese dell’Unione Europea nei primi 30 giorni avranno la possibilità di utilizzare tutti i Giga contenuti nella propria offerta. Nel caso in cui il cliente CoopVoce decida di rimanere più di 30 giorni consecutivi, dopo il primo mese potrà utilizzare una quantità di Giga conforme a quanto previsto dai regolamenti UE vigenti.

Quindi in Evo 100, che ha un costo mensile di 8,90 euro al mese, il limite mensile dopo 30 giorni consecutivi sarà di 4,9 Giga. Invece in Evo 30, che ha un costo mensile di 6,90 euro al mese, il limite mensile dopo 30 giorni consecutivi sarà di 3,8 Giga. Dal 26 agosto 2021, nelle note ufficiali delle nuove offerte EVO 30 ed Evo 100, viene spiegato: “Se viaggi in un paese dell’Unione Europea, nei primi 30 giorni avrai la possibilità di utilizzare tutti i Giga contenuti nella tua offerta, esattamente come se ti trovassi in Italia. Nel caso che tu restassi all’estero per più di 30 giorni consecutivi, dopo il primo mese potrai utilizzare una quantità di Giga conforme a quanto previsto dai Regolamenti UE 2015/2120 e 2016/2286 (RLAH)“.