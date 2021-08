Amazon ha ottenuto, come oramai noto da tempo, i diritti per trasmettere la UEFA Champions League su Amazon Prime Video, la nota piattaforma di streaming made in Amazon sempre più popolare ed inclusa nel prezzo (36€/anno) con l’abbonamento ad Amazon Prime, praticamente indispensabile per chi acquista sempre sul più noto degli store online.

Nelle ultime ore è però giunta una notizia che farà sicuramente piacere a tutti i tifosi che non vedono l’ora di guardare l’intero campionato, con Champions League inclusa. Scopriamo i dettagli.

Amazon: Champions League in 4K inclusa con Prime

Amazon ha ufficializzato che ci saranno sul campo 20 telecamere Ultra HD e che lo streaming sarà 4K HDR con qualità adattiva in base alla velocità di rete. Oltre alla partita di calcio, grandi nomi in studio per il pre e post sfida: Marco Foroni sarà il coordinatore giornalistico. Sandro Piccinini e a Massimo Ambrosini si occuperanno rispettivamente di telecronaca e commento tecnico.

Mentre a Giuliza Mizzoni sarà affidata la conduzione della trasmissione in studio, supportata da Alessia Tarquinio per le interviste. In studio saranno anche presenti Julio Cesar, Federico Balzaretti, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Luca Toni e Clarence Seedorf come ospiti. Marco Cattaneo infine, si occuperà dei momenti salienti del match.

Vi ricordo, che tutti gli utenti che non hanno mai attivato l’abbonamento a Prime, possono richiedere un mese di prova gratuito direttamente sul sito ufficiale del colosso, cosa aspettate?.