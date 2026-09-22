Galaxy Z Fold8, vendite in Europa cresciute del 50%

I numeri europei di Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra raccontano una storia che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata poco probabile, con le vendite dei due pieghevoli cresciute del 50% rispetto alla generazione precedente fin dal debutto sul mercato. Samsung Electronics ha diffuso il dato parlando apertamente di record continentale, e il confronto è diretto con Galaxy Z Fold7, il modello che aveva già alzato parecchio l’asticella. Il segnale, letto dall’azienda, è duplice, perché da un lato certifica la tenuta commerciale della gamma e dall’altro indica che il pubblico europeo ha smesso di guardare ai foldable come a una curiosità da vetrina.

Chi compra Galaxy Z Fold8 e da dove arriva

La parte più interessante riguarda la provenienza degli acquirenti. La famiglia Galaxy Z8 non ha pescato soltanto nel bacino dei fedelissimi, che pure resta la base naturale di qualsiasi lancio Samsung, ma ha intercettato anche parecchie persone arrivate da altri produttori. Il caso più evidente riguarda Galaxy Z Flip8, dove il 20% di chi ha acquistato il dispositivo proveniva da un marchio concorrente. In molti casi si è trattato del primo contatto assoluto con la tecnologia pieghevole, il che dice qualcosa su come design e funzionalità stiano lavorando da leva di conversione più di qualsiasi campagna pubblicitaria.

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C’è poi un movimento interno alla gamma che Samsung ha voluto sottolineare. Gli utenti che hanno deciso di passare dalla serie Galaxy Z Flip al formato libro di Galaxy Z Fold8 sono triplicati rispetto alla generazione precedente. Tradotto, chi aveva provato il pieghevole compatto ha voluto lo schermo grande, segno che l’ecosistema dei foldable sta iniziando a funzionare come un percorso e non come una scelta isolata. E poi c’è il capitolo Apple, che resta sempre il termometro più citato quando si parla di quote di mercato, con il numero di possessori di iPhone passati a Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 o Galaxy Z Flip8 cresciuto del 60% sul confronto con la serie precedente.

Perché un solo formato non basta più

Il mercato dei pieghevoli è arrivato a un punto in cui le esigenze degli utenti si sono differenziate parecchio, e Samsung lo mette nero su bianco. C’è chi vuole la portabilità sopra ogni cosa, chi cerca produttività su uno schermo ampio, chi punta all’esperienza multimediale immersiva, chi privilegia creatività e praticità quotidiana. Sono priorità diverse, spesso incompatibili tra loro, e pretendere di soddisfarle tutte con un unico formato sarebbe un esercizio complicato. Da qui la scelta di una gamma articolata, pensata per coprire bisogni che raramente si sovrappongono.

Dietro l’attuale generazione ci sono otto cicli di sviluppo e l’esperienza accumulata su milioni di utenti nel mondo, un bagaglio che secondo l’azienda continua a orientare le decisioni su hardware, software, affidabilità e modalità d’uso dei vari formati. Non è un dettaglio secondario, visto che l’affidabilità delle cerniere e dei display flessibili è stata a lungo il vero ostacolo psicologico all’acquisto per buona parte del pubblico.

La strategia di Samsung resta quella di allargare il perimetro di ciò che uno smartphone può fare, mettendo insieme produttività, creatività e intrattenimento in un dispositivo solo. Il risultato commerciale della serie Galaxy Z8 viene letto internamente come una conferma di quella direzione, oltre che come prova della diffusione crescente dei foldable sul mercato europeo. L’azienda ribadisce l’intenzione di continuare a lavorare sulla definizione del futuro dell’innovazione nel settore mobile, con la tecnologia pieghevole al centro del percorso.

Fonte: TecnoAndroid