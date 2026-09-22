Physint prosegue con Xbox: Kojima Productions smentisce Bloomberg

Con un comunicato diretto e piuttosto secco, Kojima Productions ha voluto mettere ordine nel vociare degli ultimi giorni attorno a Physint, al rapporto con PlayStation e alla salute economica dello studio. La presa di posizione nasce da un articolo di Bloomberg che ipotizzava le ragioni di una rottura con Sony, tirando in ballo scadenze non rispettate e risultati commerciali giudicati sotto le aspettative per i Death Stranding. Una ricostruzione che lo studio giapponese considera priva di fondamento ufficiale e che, evidentemente, ha fatto abbastanza rumore da meritare una risposta pubblica.

Nel testo diffuso, lo studio spiega di non avere l’abitudine di rincorrere le speculazioni che non arrivano da fonti verificate. Stavolta però il discorso è diverso, perché le indiscrezioni non toccavano solo l’azienda, ma anche i fan, i partner commerciali e tutte le persone con cui Kojima Productions collabora ormai da quasi trent’anni. Un perimetro ampio, insomma, e questo avrebbe reso necessario intervenire invece di lasciar correre.

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Cosa dice davvero il comunicato di Kojima Productions

Il passaggio centrale è netto: nessuna delle affermazioni circolate proveniva da una fonte ufficiale o da una dichiarazione pubblica. Da qui l’invito rivolto ai lettori a prendere quelle informazioni con una buona dose di scetticismo. Allo stesso tempo, lo studio non nega che il momento raccontato dall’articolo riguardasse questioni rilevanti per il proprio futuro. Anzi, lo ammette apertamente, parlando di una situazione seria e con parecchie implicazioni significative. Su tre punti specifici, però, la posizione è chiarissima. Il primo riguarda i conti: Kojima Productions si descrive come una realtà finanziariamente sana e redditizia, smentendo quindi qualsiasi lettura in chiave di difficoltà economica. Il secondo punto è quello che più interessa chi segue il progetto da vicino, ovvero lo sviluppo di Physint, che secondo la nota prosegue con Xbox. Il terzo, infine, riguarda PlayStation: il rapporto con l’azienda giapponese, assicura lo studio, resta solido.

Quello che il comunicato non dice su Physint

Al netto delle rassicurazioni, restano diversi spazi vuoti. La dichiarazione non scende nei dettagli degli accordi editoriali o produttivi legati a Physint e quindi non chiarisce quali siano i partner effettivamente coinvolti nelle varie fasi del progetto. Non ci sono riferimenti a tempistiche, a piattaforme di destinazione, a modalità di distribuzione. Lo studio si limita a contestare ricostruzioni che nessuna fonte ufficiale ha confermato e a ribadire che i lavori sul gioco vanno avanti, punto.

Il tono complessivo, a leggerlo, somiglia più a un gesto di rassicurazione che a una vera controreplica punto per punto. Una mossa diventata necessaria dopo il rimbalzare continuo di notizie e interpretazioni nei giorni scorsi, con il nome di Hideo Kojima finito al centro di ipotesi su rotture, ripensamenti e nuovi equilibri fra i grandi editori del settore.

Nel frattempo, sul fronte delle dichiarazioni dirette dell’autore, era già emerso che Kojima ritiene che Asha Sharma stia costruendo una nuova Xbox, e che al momento non sappia dire se Physint arriverà anche su PS5. Un dettaglio che, messo accanto al comunicato dello studio, spiega bene perché tante domande siano rimaste aperte: la conferma sullo sviluppo con Xbox non equivale a un’esclusiva dichiarata, e la solidità del legame con PlayStation viene affermata senza specificare in che forma si tradurrà sul piano concreto.

Per ora, le uniche certezze messe nero su bianco da Kojima Productions restano quelle tre: conti in ordine, sviluppo in corso con Xbox, rapporti con Sony intatti.

Fonte: TecnoAndroid