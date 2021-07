Qualche settimana fa erano emerse in rete alcune indiscrezioni riguardanti una nuova offerta dell’operatore virtuale di Vodafone. Nel corso delle ultime ore, però, ho. Mobile ha finalmente lanciato questa offerta denominata Ciaho con anche minuti di chiamate internazionali. Vediamo brevemente che cosa offre.

Ciaho: ufficiale la nuova offerta dell’operatore virtuale ho. Mobile

Come già accennato, l’operatore virtuale di Vodafone ha lanciato ufficialmente una nuova offerta mobile che si distingue dalle altre per la presenza anche di minuti di chiamate internazionali. Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata Ciaho ed include 300 minuti di chiamate internazionali verso 37 paesi stranieri: Brasile, Istraele, Marocco e Australia (numeri fissi) e Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, India, Irlanda, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America (USA), Svezia, Ungheria e Svizzera (numeri fissi e mobile).

Le proposte di questa offerta mobile non finiscono qui. Con Ciaho, infatti, l’operatore virtuale metterà a disposizione dei propri utenti anche minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati per navigare in internet.

Si tratta, nello specifico, di un’offerta rivolta principalmente ai nuovi clienti nati in un paese diverso dall’Italia e che quindi possiedono un codice fiscale straniero. Il prezzo mensile per poter usufruire di questa offerta è di 9,99 euro, al quale bisogna però aggiungere 9 euro di costo di attivazione e 0,99 euro per il costo della scheda SIM.