Nel corso dei prossimi giorni sarà resa disponibile una nuova offerta dell’operatore virtuale di Vodafone. Stando a quanto è emerso, infatti, ho. Mobile lancerà molto presto la promo nota come ciaho. che includerà diversi servizi ma non solo, il tutto sempre ad un costo piuttosto contenuto.

ciaho: in arrivo la nuova offerta dell’operatore virtuale ho. Mobile

Nel corso delle ultime ore i colleghi di Mondomobileweb hanno riportato che ho. Mobile lancerà molto presto una nuova offerta. Quest’ultima, in particolare, si chiamerà ciaho. e sarà disponibile a partire dal prossimo 26 luglio 2021. L’offerta in questione includerà minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet (molto probabilmente con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload).

Oltre a questo, la nuova offerta dell’operatore virtuale metterà a disposizione degli utenti anche 300 minuti di chiamate internazionali verso ben 33 paesi esteri. Questi, in particolare, sono i seguenti: Brasile, Istraele, Marocco e Australia (numeri fissi) e Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Grecia, India, Irlanda, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d’America (USA), Svezia, Ungheria e Svizzera (numeri fissi e mobile).

Il costo mensile per usufruire dell’offerta ciaho. sarà pari a 9,99 euro al mese, al quale bisognerà aggiungere 9 euro di costo di attivazione e 0,99 euro per il costo della scheda SIM. Il costo di attivazione, tuttavia, sale a 29,99 euro per gli utenti provenienti da Vodafone.