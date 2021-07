Il nuovissimo Poco F3 GT farà il proprio debutto il prossimo 23 luglio. Il device si configura come uno smartphone da gaming che non avrà nulla da invidiare ai propri diretti competetitor.

In attesa di poter ammirare lo smartphone dal vivo, sono emerse alcune indiscrezioni che rivelano le principali caratteristiche tecniche e di design. Possiamo iniziare subito dicendo che il Poco F3 GT sarà una versione ribrandizzata del Redmi K40 Gaming Edition.

La conferma arriva dalla piattaforma Flipkart, un sito di e-commerce indiano che ha pubblicato la scheda tecnica completa del device. Il device da gaming sarà caratterizzato da un display con notch tondo e refresh rate a 120Hz per offrire la migliore esperienza di gioco.

Poco F3 GT sarà il nuovo smartphone da gaming dell’azienda

Il dispositivo potrà contare anche sulla presenza di due bottoni dorsali che potranno essere usati come i grilletti dei controller. La scocca del Poco F3 GT sarà realizzata in alluminio per garantire maggiore resistenza e una migliore dissipazione del calore. Per rendere il design più aggressivo, saranno presenti delle linee colorate disegnate sul retro.

Al lancio, il device sarà disponibile esclusivamente nella colorazione Gunmetal Silver. Tuttavia, il produttore prevede anche di rilasciare altre colorazioni denominate Lunar Silver, Carbon Black, Predator Black e Greyish Silver.

Poco F3 GT sarà spinto dal SoC MediaTek Dimensity 1200 e potrà contare su una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida 67W. Il prezzo di lancio potrebbe aggirarsi su circa 380 euro.

Al momento non è chiara la disponibilità del device. Poco F3 GT sarà presentato in India e il mercato asiatico sarà certamente il punto di riferimento per il lancio iniziale. Durante l’evento verranno comunicate anche ulteriori informazioni riguardanti l’arrivo sul territorio Europeo.