Nonostante il caldo, gli utenti Italiani sono sempre appassionati di film e serie TV. Le varia piattaforme di streaming stanno aggiornando continuamente i propri cataloghi per offrire contenuti sempre nuovi ed interessanti.

Grazie a JustWatch possiamo scoprire quali sono le produzioni che hanno catturato maggiormente l’interesse degli utenti. Il servizio online ha realizzato una classifica che raccoglie i 10 Film e le 10 Serie TV più viste dagli utenti nella scorsa settimana.

Le classifiche sono realizzate in base alla popolarità dei vari contenuti e dall’apprezzamento espresso dagli utenti. I film e le serie TV che rientrano in classifica sono disponibili sulle varie piattaforme di streaming attive in Italia come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video solo per citarne alcune.

Ecco le TOP 10 dei contenuti più visti in streaming

TOP 10 – Film in streaming

La guerra di domani A Quiet Place – Un posto tranquillo La forma dell’acqua – The shape of water Seven Sister Tenet Adaline – L’eterna giovinezza Luca Ghost Town Crimson Peak Weathering with you – La ragazza del tempo

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Walking Dead American Horror Story The Handmaid’s Tale The Vampire Diaries Il Trono di Spade Loki Generazione 56K Gossip Girl Solos L’assistente di volo – The flight attendant

Grazie a queste liste, è possibile farsi un’idea dei principali contenuti presenti sulle varie piattaforme di streaming. In questo modo, si può scegliere qualcosa di nuovo o interessante, magari da iniziare con i propri amici.

Ricordiamo che JustWatch è una piattaforma che permette di gestire con facilità i propri account per le varie piattaforme. Avrete in un solo luogo tutti i contenuti e i progressi di visioni sincronizzati per facilitare la ricerca dei vari titoli.

Per accedere al servizio è possibile registrarsi sul sito ufficiale e sincronizzare gli account di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Sky Go, NOW, TimVision, Apple TV, Infinity.