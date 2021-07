GTA Online si aggiorna ancora in attesa del DLC estivo

GTA Online si aggiorna ancora in attesa del grande DLC estivo che arriverà a breve. Rockstar Games ha introdotto nuove mappe per la modalità Sopravvivenza e tante attività che offrono ricche ricompense per i giocatori che le completeranno