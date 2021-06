The Walking Dead inizia a far sentire l sua mancanza. Così, mentre attendiamo l’undicesima e ultima stagione della serie tv zombie drama arriverà sull’americana AMC (in Italia il giorno successivo alle ore 21:00 su Fox e in streaming su NOW), i primi episodi di un lungo ciclo conclusivo che terminerà nel tardo 2022. Al momento emergono alcune foto direttamente dal set, che rivelano l’andazzo delle prossime giornate.

The Walking Dead: foto dal set della stagione 11

Le immagini permettono di dare uno sguardo all’interno del Commonwealth, la grande comunità che nel fumetto di Robert Kirkman è un elemento chiave per la conclusione della storia. Gli altri scatti mostrano i nemici Maggie e Negan (Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan) come compagni di squadra improbabili, Ezekiel (Khary Payton) durante quello che potrebbe essere un semplice momento di pausa ma sicuramente non lo è, e chiaramente un gruppetto di non-morti. In alcuni degli scatti vediamo anche Carol (Melissa McBride), che al termine di queste storie sarà con Daryl (Norman Reedus) la protagonista di uno spin-off a loro dedicato.

The Walking Dead: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Come AMC riassume opportunamente, nei precedenti episodi di TWD i sopravvissuti hanno affrontato demoni del passato e combattuto nuove minacce, con amicizie e relazioni messe alla prova dal crescente danno collaterale che è l’apocalisse. Gravemente compromessa, Alexandria è ben poco della casa che era un tempo dopo la carneficina e la devastazione causate dai Sussurratori. Ora tutti coloro che ci vivono lottano per fortificarla e sfamare il suo crescente numero di abitanti, inclusi i sopravvissuti alla caduta del Regno e all’incendio di Hilltop – insieme a Maggie e al suo nuovo gruppo, i Custodi. Alexandria ha in definitiva più persone di quante ne possa sfamare e proteggere. Una situazione terribile mentre le tensioni per gli eventi passati aumentano e l’autoconservazione affiora in superficie all’interno delle sue mura devastate.

I sopravvissuti devono procurarsi più cibo mentre cercando di rimetterla in piedi prima che crolli come innumerevoli altre comunità che hanno incontrato nel corso degli anni. Ma dove? E come? Più sfiniti e affamati che mai, dovranno scavare più a fondo per trovare la forza per salvaguardare la vita dei propri figli, anche a costo di perdere la propria. Fortunatamente, c’è una luce in fondo al tunnel: il Commonwealth (sebbene AMC non lo chiami ancora così). All’insaputa di quelli di Alexandria, Eugene, Ezekiel, Yumiko e Princess sono ancora tenuti prigionieri da misteriosi soldati, membri di un gruppo più grande e reticente.