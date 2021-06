Sono iniziate ufficialmente lo scorso febbraio le riprese della stagione finale di The Walking Dead. Di fatto, pare che i lavori che sono stati fatti sulla nuova stagione siano stati davvero estenuanti, con tanto di ritmi di lavoro estremamente serrati. Lo show prodotto da AMC sarà composto da ben 24 episodi, i quali sono suddivisi in due tranche e, finalmente dopo tanti anni, abbiamo la possibilità di assistere all’epilogo delle storie dei nostri amatissimi protagonisti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Walking Dead: sono arrivate le ultime foto dal set che preannunciano delle grandi novità in vista

Ora, invece, in una nuova foto pubblicata dal set di The Walking Dead 11, si può tranquillamente notare che Alexandria appare del tutto distrutta. La città che è stata rifugio per moltissimo tempo per la comunità di sopravvissuti di Rick Grimes è stata messa a ferro e fuoco durante la Guerra dei Sussurri.

Senza ombra di dubbio, ricorderete che nel corso della decima stagione, Beta ha inondato Alexandria con un’orda di Zombie, in seguito all’uccisione di Alpha da parte di Negan. I sopravvissuti hanno quini evacuato la città, andandosi a nascondere in un ospedale abbandonato fino alla resa dei conti durante l’episodio 16 della stagione 10 di The Walking Dead.

Il direttore della fotografia di The Walking Dead, Duane Manwiller, ha condiviso ufficialmente l’immagine di Alexandria completamente distrutta e del suo mulino a vento iconico. Nella didascalia del post ha scritto: “The Walking Dead. I lavori dell’ultima stagione sono in corso. Allacciate le cinture, sarà una corsa sfrenata”.