La popolare app Duolingo che ti aiuta a imparare altre lingue con delle pratiche lezioni ha condiviso una statistica particolare negli scorsi giorni. In seguito alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision 2021, gli stranieri che hanno scelto delle lezioni di italiano sono aumentati del 56% in appena due giorni. L’effetto è ovviamente dovuto al successo della canzone portata dal gruppo romano nel più grande festival musicale d’Europa.

Questo dato è stato dato direttamente da Duolingo su Twitter dopo che un utente si era proprio interessato se la vittoria italiana all’evento in questione avesse spinto agli stranieri a prendere lezioni di italiano. Così è stato con una moltitudine di utenti che sono partiti da zero a seguire le lezioni ed imparare. C’è da chiedersi in quanto hanno continuato dopo il primo giorno.

Duolingo ha voluto chiedere agli utenti di Twitter come stanno andando le lezioni di italiano e le risposte, alcune, si possono anche immaginare. Molti si sono arresi di fronte alla grammatica della nostra lingua, anche persone che vivono in paesi la cui grammatica è simile alla nostra. In fondo l’italiano non è tra le lingue più difficile al mondo e anzi, è molto facile rispetto ad altre anche se qualche ostacolo c’è.

Indeed! Between Saturday and yesterday, we saw a ~56% increase in new learners taking up Italian – you could say they have… Måneskin in the game. 🙃🇮🇹

Are you one of our newest Italian learners thanks to #Eurovision? ⬇️ https://t.co/d2YiGAqVPJ

— Duolingo (@duolingo) May 25, 2021