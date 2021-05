La sorpresa in negativo ha caratterizzato una serie di clienti di Vodafone nel corso di queste settimane. Il gestore inglese ha infatti messo in atto una nuova rimodulazione, andando a modificare i prezzi di listino per una delle tariffe più popolari per la telefonia mobile. Le modifiche contrattuali dell’operatore britannico interessano i clienti che hanno attivato la Special 50 Giga.

Vodafone, costi in aumento sino a 2 euro per questa popolare tariffa

I clienti che hanno scelto la Special 50 Giga dovranno ora accettare un aumento sui costi dal valore di 2 euro. Per Vodafone si delinea quindi un doppio scenario. Gli abbonati che pagavano un costo di 7,99 euro al mese, saranno ora chiamati a pagare 9,99 euro ogni trenta giorni. Previsto invece un nuovo prezzo di 8,99 euro per chi aveva precedente costo fissato a 6,99 euro.

I clienti di Vodafone non riceveranno, a differenza delle precedenti circostanze, rimodulazioni in positivo per i consumi della tariffa. Le soglie di consumo della Special 50 Giga sono confermate in telefonate senza limiti più messaggi da inviare a chiunque con 50 Giga per la connessione internet sotto rete 4G.

I nuovi listini di Vodafone per la Special 50 Giga sono validi per tutti gli abbonati di Vodafone che hanno scelto questa tariffa da almeno un anno. In base alle nuove norme previste dall’operatore britannico, è ora prevista una tutela sui costi per i nuovi clienti. Per tutti gli abbonati che hanno sottoscritto da poco una SIM con Vodafone vi è la garanzia di prezzo bloccato almeno durante il primo semestre di abbonamento.