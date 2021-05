Coop e Ipercop provano in tutti i modi ad avvicinarsi ai più importanti rivenditori di elettronica, lanciando una campagna promozionale molto interessante direttamente sul proprio sito internet.

Gli acquisti, in questo caso, risultano essere strettamente limitati collegandosi all’e-commerce aziendale, ricordando comunque che è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 19 euro. Il cliente potrà richiedere anche il Tasso Zero, ovvero la rateizzazione senza interessi, previo il raggiungimento di un ordine del valore minimo di 199 euro.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, al suo interno potete trovare incredibili codici sconto Amazon che vi faranno risparmiare moltissimo.

Volantino Coop e Ipercoop: offerte a più non posso

I migliori sconti del volantino coop e Ipercoop toccano perlopiù la fascia medio-bassa della telefonia mobile, in questo caso infatti i clienti si ritrovano a poter accedere a buonissimi prodotti, in vendita a prezzi complessivamente accessibili.

Tra questi troviamo Samsung Galaxy A02s a 139 euro, Oppo A54 a 269 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9S a 179 euro, Huawei Y6p a 114 euro, Alcatel 3L a 89 euro, Motorola Moto G8 a 239 euro, Motorola E5 Plus a 169 euro, Samsung Galaxy S7 a 299 euro, Huawei P Smart Z a 249 euro o similari.

Sempre all’interno della stessa campagna promozionale, gli utenti potranno anche approfittare di sconti applicati a prodotti di altre categorie merceologiche, ma per conoscerli da vicino è strettamente necessario collegarsi il prima possibile al seguente link, diretto al sito ufficiale di Coop e Ipercoop; ricordate comunque che i prezzi indicati sono da considerarsi validi solamente online, non in negozio.