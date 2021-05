Il volantino attivato in questi giorni da Coop e Ipercoop appare essere davvero ricchissimo di occasioni che gli utenti devono saper cogliere al volo, data la versatilità e la possibilità di accedervi indistintamente dalla provenienza.

Come avete potuto intendere, oltre ai vari negozi sparsi per il territorio, gli acquisti potranno anche essere completati collegandosi al sito ufficiale dell’azienda, e richiedendo la spedizione diretta presso il proprio domicilio, a titolo completamente gratuito, previa una spesa di almeno 19 euro. E’ presente, se interessati, anche il Tasso Zero, con pagamento rateizzato tramite il conto corrente bancario, richiedibile al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: la spesa è ridottissima su ogni prodotto

Il prodotto maggiormente interessante dell’intero volantino Coop e Ipercoop è chiaramente il Samsung Galaxy A41, uno smartphone comparso sul mercato nel corso del 2020, ed oggi comunque impreziosito da un prezzo più che alla portata di tutti. La richiesta attuale corrisponde a soli 199 euro, almeno per quanto riguarda la versione no brand, con 64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD).

La specifica che maggiormente attira l’attenzione dei consumatori riguarda il display, un bellissimo pannello AMOLED da 6 pollici, dotato di un estremo rispetto dei colori e del dettaglio generale.

Tutte le informazioni necessarie all’acquisto, e se volete scoprire l’intera scheda tecnica, sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop.