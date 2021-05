Expert rende davvero felici gli utenti con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, la perfetta occasione per accedere al più alto quantitativo di sconti degli ultimi tempi.

Il risparmio è assicurato, inoltre è possibile completare gli acquisti in ogni punto vendita sul territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda la consegna, sarà sempre a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa o dal valore effettivo dell’ordine. I singoli prodotti vengono commercializzati comunque con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle stesse identiche location di acquisto.

Expert: ecco quali sono i migliori prezzi bassi

I prezzi bassi raccolti nel volantino Expert riescono a tutti gli effetti a soddisfare la maggior parte delle aspettative dei consumatori, anche di coloro che puntano alla fascia alta della telefonia mobile. Nello specifico segnaliamo la presenza di ottime riduzioni applicate su Galaxy S21, oggi in vendita a 729 euro, passando anche per un buonissimo Xiaomi Mi 11, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro, per finire poi con l’iPhone 12 Pro Max da 1249 euro.

Le altre proposte sono perlopiù legate alla fascia medio-bassa, tra queste spiccano Xiaomi Mi 11 Lite, Oppo A74, Samsung Galaxy A12, Oppo A54 o anche Motorola G20.

Il nuovo volantino Expert lo potete sfogliare nel dettaglio aprendo le pagine che abbiamo inserito per voi nel nostro articolo speciale, cliccatele per visualizzarle in alta definizione.