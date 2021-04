Elon Musk: un tweet su Dogecoin è bastato per far crescere la criptovaluta del 340%

Lo sappiamo. Questo articolo non è abbastanza credibile con un’immagine del genere, ma soprattutto vi starete chiedendo il perché di una scelta simile. Prima che ci prendiate per folli, vi spieghiamo subito di cosa si tratta. L’argomento centrale è Dogecoin, la criptovaluta nata nel 2013 e rappresentata da un vero e proprio meme. Ebbene, Elon Musk è riuscito a farla crescere notevolmente. Scopriamo insieme cosa ha fatto l’imprenditore nell’ultima settimana per permettere una crescita tale.

Elon Musk: Dogecoin da record, +583% in 7 giorni

A seguito dell’Ipo lanciata sul Nasdaq dall’exchange Coinbase, le quotazioni delle prime crypto per market cap, da Bitcoin ad Ethereum, sono salite in un batter d’occhio. Anche il Dogecoin però non è da meno, e il merito va ad Elon Musk. Il tycoon nell’ultima settimana ha scritto una serie di tweet al Doge come: “Doge Barking at the Moon”. Questi hanno determinato una folle salita, e sapete perché? Semplicemente perché gli investitori seguono alla lettera ogni gesto e parola di Musk. E così il Doge vola a 0,41 dollari segnando un +583% in una sola settimana, e portando quindi la market cap oltre i 50 miliardi di dollari.