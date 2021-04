The Walking Dead: la showrunner Angela Kang lancia delle anticipazioni sulla season 11

Nel 2010, in quel di USA, giungeva una serie tv di tipo zombie drama. La mente di Frank Darabont per l’opera prese spunto dall’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, illustrata da Tony Moore e Charlie Adlard e pubblicata dalla Image Comics. Il regista di The Walking Dead, per la trama, scelse così di partire dal risveglio dal coma del vice sceriffo Rick Grimes. Egli scopre ben presto di essere uno dei pochi sopravvissuti all’apocalisse zombie ed inizia così a cercare la moglie e il figlio dando vita ad una serie di avventure sanguinolente e disastrose.

Ebbene, The Walking Dead è arrivata all’undicesima stagione, nonché ultima in assoluto. Per fortuna però si seguirà lo spin-off Fear the Walking Dead in arrivo entro entro la fine del 2021.