Suburra: Borghi e Ferrara potrebbero tornare con uno spin-off

Suburra nella sua ultima stagione ha lasciato tutti senza parole. Chi ha visto l’intera stagione sa quanto l’ultima puntata sia stata straziante e triste. (SPOILER: Spadino e Aureliano si sono separati in maniera irrecuperabile). Cosa è successo? Se siete qui significa che avete imparato ad amare la serie televisiva ambientata per le vie di Roma ed iniziate già a sentire la sua mancanza. Ciò significa che non avete bisogno di tornare indietro nella stagione, bensì siete affamati di scoprire nuove notizie sullo spin-off.

Suburra: ci sarà uno spin-off? Ezio Abate risponde alla domanda

Insomma, arrendetevi all’idea di una nuova stagione di Suburra, ma non abbandonate le speranze riposte nello spin-off. Di certo Spadino e Aureliano avranno dei ruoli del tutto nuovi e non si conosceranno, al contrario della serie tv che mesi fa ci ha fatti piangere. Ezio Abate, uno degli sceneggiatori principali, ha parlato chiaramente della sorte di Suburra e del suo spin-off. Egli ha dichiarato: