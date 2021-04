Ikea e Sonos si stanno preparando a lanciare un vero e proprio poster da parete, apparentemente decorativo ma con lo scopo di riprodurre la musica.

Le due società hanno già collaborato alla linea Symfonisk, che integra gli altoparlanti intelligenti di Sonos negli oggetti domestici venduti da Ikea. Fino ad ora: una lampada e una libreria, entrambe in grado di connettersi a Internet e riprodurre la musica. I due marchi parlando del nuovo poster sui rispettivi account Instagram fanno riferimento alla linea Symfonisk. Sono stati anche citati in nuovi documenti rilasciata dalla Federal Communications Commission (FCC) che approva i brevetti dei nuovi prodotti.

Un rapporto di The Verge suggerisce che il misterioso prodotto sarà un altoparlante che può essere appeso al muro. Potrebbe sembrare un poster, suggerisce il rapporto, ma fa più di un semplice poster. Non è ancora chiaro come funzionerà esattamente, se si tratterà di una cornice in cui inserire un poster, ad esempio, o se avrà una grafica predefinita ben precisa.

Ikea e Sonos: Titan è il nuovo poster con altoparlanti frutto della collaborazione tra le due aziende

Il rapporto descrive il prodotto solo come “arte da parete“, che potrebbe assomigliare a qualsiasi altra stampa Ikea. Si chiama “Titan“, stando a quanto dichiarato da The Verge. I nuovi aggiornamenti per la linea Symfonisk implementeranno dei miglioramenti per la libreria e la lampada esistenti. Mentre la lampada verrà aggiornata, la libreria potrebbe persino essere accantonata. Di pari passo con questi upgrade della linea già esistente, ci sarà presto l’arrivo sul mercato di Titan.

Né le anticipazioni ufficiali delle società né il rapporto Sonos hanno fornito alcuna indicazione su quando il prodotto potrebbe essere lanciato, anche se i post ufficiali potrebbero lasciar intendere che arriverà presto. Sonos ha rilasciato anche il suo nuovo altoparlante Roam, il primo dispositivo dell’azienda ultraportatile ed economico, destinato ad essere utilizzato sia in casa che all’esterno.