Al giorno d’oggi il settore dei social network è diventato molto competitivo, le varie piattaforme prendono ispirazione l’una dall’altra per il lancio di nuove funzionalità, così com’è avvenuto nelle scorse ore per quanto riguarda Instagram.

Il popolare social network, infatti, ha annunciato Reels Remix, funzionalità che consente agli utenti di remixare i Reels e ciò significa che avranno la possibilità di caricare un video accanto a quello di un altro utente, “lavorando” sul filmato originale. Scopriamo insieme i dettagli.

Instagram lancia una funzione simile a TikTok

La nuova funzione lanciata da Instagram ricorda molto quella di TikTok chiamata “duet” e non c’è da stupirsi più di tanto se si considera come la stessa funzionalità Reels sia nata proprio per offrire una soluzione alternativa al sempre più popolare, soprattutto tra gli utenti più giovani, TikTok.

Utilizzare la funzione molto semplice: gli utenti, infatti, per remixare devono toccare il tasto menu con i tre puntini su un reel, selezionare la voce “Remix This Reel” e quindi registrare un nuovo video o caricare filmati pre-registrati, il tutto con la possibilità di controllare il volume dell’audio originale o di quello registrato e aggiungere una voce fuori campo, oltre a tante altre funzioni di modifica.

Solo i nuovi reels avranno i remix abilitati automaticamente ma chi ne ha già uno che desidera mettere a disposizione di eventuali remix da parte di altre persone può attivare manualmente la funzione toccando il menu a tre punti sul video e selezionando “Abilita Remixing”. Gli utenti, inoltre, hanno la possibilità di disattivare il remix su tutti i propri reels tramite le impostazioni del profilo.