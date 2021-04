Il volantino Comet reso disponibile nel periodo corrente, punta in tutti i modi a soddisfare le richieste e le necessità degli utenti, nell’estremo tentativo di cercare di avvicinarsi alle realtà più quotate della rivendita di elettronica, rappresentate da Unieuro e MediaWorld.

La campagna promozionale corrente, parte con l’idea di offrire un regalo incredibile ad ogni acquisto effettuato, in particolare agli utenti che sceglieranno un televisore o un elettrodomestico tra quelli selezionati. Indipendentemente dalla cifra spesa, infatti, in cassa verrà consegnata la Lavazza Jolie Plus, con addirittura 216 cialde incluse gratis, del valore commerciale complessivo di circa 130 euro.

Tutti gli acquisti possono essere completati nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale, o comunque anche sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di ricevere la merce a domicilio gratis, solo nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro.

Comet: ecco i migliori prezzi bassi

I prezzi bassi a disposizione degli utenti sono davvero tantissimi, e nella maggior parte dei casi toccano prodotti legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. I migliori sono difatti rappresentati da Xiaomi Mi 10T, disponibile all’acquisto a 399 euro, passando anche per Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo è legato a 349 euro, oppure Oppo A15, acquistabile a 129 euro, Samsung Galaxy A52 da 379 euro, Oppo A53 da 149 euro e così via.

Le occasioni disponibili nel volantino Comet sono davvero molto varie tra di loro, per questo motivo consigliamo caldamente di prendere visione delle pagine esplicative nell’articolo.