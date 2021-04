Bennet aiuta tutti gli utenti a risparmiare moltissimo sui vari acquisti effettuati legati alla tecnologia generale, e non solo ai beni di prima necessità/alimentari. Il volantino reso disponibile nel periodo corrente è il giusto mix tra modelli più o meno recenti, e relativi top di gamma.

Per approfittare della corrente campagna promozionale, è bene sapere che ogni acquisto sarà effettuabile direttamente solamente presso i negozi sparsi per il territorio, in nessun modo sarà possibile accedere agli stessi identici prezzi sul sito ufficiale dell’azienda. Ogni singolo prodotto, ad ogni modo, sarà in vendita in versione no brand con alle spalle anche la solita e classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Con il nostro canale Telegram avrete la possibilità di accedere ai migliori codici sconto Amazon ed offerte speciali, correte ad iscrivervi subito.

Bennet: quante promozioni a disposizione di tutti

La campagna promozionale non riserva grandissime sorprese in negativo, anzi, gli utenti avranno la possibilità di acquistare l’ottimo iPhone 12 di ultima generazione, pagandolo 849 euro (nella variante con 128GB di memoria interna), ben 50 euro in meno del prezzo originario di listino.

Nell’eventualità in cui, invece, foste interessati all’acquisto di un prodotto con sistema operativo Android, sottolineiamo la presenza dei medi di gamma Galaxy A51 o Galaxy A20e, con prezzi rispettivamente di 219 e 129 euro, cifre più che accettabili in confronto alla qualità generale degli stessi.

Tutte le altre promozioni del volantino Bennet sono raccolte nel dettaglio direttamente nelle pagine che potete trovare elencate nell’articolo stesso, incluse come galleria fotografica ed alla portata di tutti.