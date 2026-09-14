AppleCare One o AppleCare+: quale conviene e quanto costa

Chi possiede prodotti Apple prima o poi si trova davanti allo stesso bivio, e cioè AppleCare+ oppure AppleCare One. La differenza, ridotta all’osso, sta tutta nel numero di dispositivi coperti, perché il primo protegge un singolo prodotto per ogni piano mentre il secondo mette più oggetti sotto un unico abbonamento. Tutto il resto, dalle riparazioni illimitate alla copertura contro furto e smarrimento, ruota attorno a questa distinzione di partenza. Vale la pena ricordare che iPhone, Mac e in generale l’hardware della casa di Cupertino arrivano con una garanzia limitata di un anno, e chi vuole andare oltre deve per forza passare da uno dei due piani.

Quando conviene AppleCare+ su un solo dispositivo

Con un unico prodotto in casa, AppleCare+ resta la scelta più conveniente, anche dopo il recente ritocco verso l’alto dei listini. Il prezzo cambia in base al modello e sale parecchio sui dispositivi più costosi, il che è abbastanza intuitivo. Per iPhone 17 Pro Max si parla di circa 13 euro al mese oppure 130 euro l’anno, mentre per iPhone 17e bastano circa 9 euro al mese o 92 euro l’anno.

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Cosa ci si porta a casa con l’abbonamento? Riparazioni illimitate per i danni accidentali, quindi cadute, urti, liquidi rovesciati, più assistenza prioritaria attiva 24 ore su 24 e la possibilità di far riparare il dispositivo in qualsiasi Apple Store o centro autorizzato del mondo. Gli altri vantaggi dipendono da cosa si possiede. Per iPhone, iPad e MacBook la batteria viene sostituita gratuitamente quando la capacità massima residua scende all’80 percento. iPhone, iPad e Apple Watch, cioè i dispositivi che finiscono più spesso in tasca o al polso quando si esce, includono anche la copertura contro furto e smarrimento, con un massimo di due richieste in dodici mesi. Alcuni modelli danno diritto al servizio di sostituzione express, che presta un apparecchio sostitutivo ancora prima di spedire quello rotto.

Trattandosi comunque di un’assicurazione, i costi non finiscono con l’abbonamento. Restano le franchigie: riparare il vetro dello schermo o quello posteriore di un iPhone costa circa 27 euro, mentre la sostituzione per furto o smarrimento arriva a circa 135 euro. L’elenco completo delle franchigie è consultabile sul sito di Apple. Per attivare il piano basta aprire Impostazioni sul dispositivo, andare su Generali e poi su AppleCare e Garanzia, oppure passare dalla pagina dedicata, selezionare il prodotto e scansionare il codice QR che compare.

AppleCare One, la formula per chi ha più prodotti

AppleCare One offre gli stessi identici vantaggi di AppleCare+ ma li estende fino a tre dispositivi con un canone unico di circa 18 euro al mese. A seconda di cosa si possiede, il conto può risultare più leggero rispetto a tanti piani separati. Un limite però c’è: al momento il servizio è disponibile solo negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Australia.

Un esempio concreto rende l’idea. Chi ha iPhone 17 Pro Max, un iPad Pro da 13 pollici con chip M4 e un paio di AirPods Pro 3, e vive in una delle aree coperte, spenderebbe circa 25 euro al mese sommando i tre abbonamenti singoli. Parecchio più del prezzo base di AppleCare One, quindi la scelta si fa da sola. Esistono però combinazioni di dispositivi che, coperte una per una con AppleCare+, restano sotto quella soglia, motivo per cui conviene sempre controllare i listini prima di decidere.

Serve proteggere più di tre prodotti? Si possono aggiungere in qualsiasi momento, compresi quelli già posseduti, al costo di circa 5,50 euro ciascuno. Qui però entrano in gioco alcuni requisiti di età: la maggior parte dei dispositivi deve avere al massimo quattro anni, mentre le cuffie devono essere state acquistate da non più di dodici mesi. In più si possono registrare solo prodotti collegati al proprio account Apple. Un dettaglio che spesso sfugge riguarda gli accessori. Entrambi i piani coprono cavi e alimentatori inclusi nella confezione originale, e nel caso degli iPad estendono la protezione contro i danni accidentali anche a una Apple Pencil e a una tastiera Apple per iPad.