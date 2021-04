Il visore per la realtà mista di Apple potrebbe essere quasi pronto al lancio. Il dispositivo nel corso delle ultime settimane è stato al centro dell’attenzione e analisti come Ming-Chi Kuo si sono esposti più volte riferendo informazioni significative circa il periodo nel quale il colosso di Cupertino avrebbe potuto procedere con la presentazione. Ad alimentare le indiscrezioni sull’arrivo del primo dispositivo dedicato alla realtà virtuale e aumentata di Apple questa volta è Mark Gurman, secondo il quale mancherebbero soltanto pochi mesi al lancio del visore.

Apple: il visore MR potrebbe arrivare a breve!

Secondo Gurman il lancio del primo visore per la realtà virtuale e per la realtà aumentata arriverà tra soli pochi mesi ma non sarà presentato durante un evento online. Il colosso di Cupertino potrebbe quindi essere quasi pronto al debutto del suo primo dispositivo dedicato alla realtà mista e potrebbe organizzare addirittura un evento per procedere con la presentazione al pubblico.

Gurman conferma quanto già trapelato circa quelle che saranno le particolarità del visore e sostiene si tratterà di un dispositivo dal costo decisamente elevato che potrebbe ammontare a circa 1000,00 dollari.

Stando alle indiscrezioni più recenti, Apple proporrà il primo visore per la realtà mista dalla struttura davvero leggera. Adottando delle apposite lenti, il colosso potrebbe essere in grado di dar vita a un visore il cui peso non supererà i 200 grammi. Inoltre, si prevede l’arrivo di un visore dotato di eye-tracking, la tecnologia che consentirà all’utente di gestirne i comandi tramite il movimento degli occhi.

La data di lancio ufficiale resta da scoprire ma è opportuno ricordare che tutte le informazioni fino ad ora trapelate potrebbero non rispecchiare le reali intenzioni del colosso di Cupertino. Sarà necessario attendere, quindi, per scoprire quali saranno le prossime mosse di Apple!