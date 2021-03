I nuovi clienti WindTre hanno la possibilità di scegliere la tariffa da attivare optando per una delle numerose opzioni presenti in listino. Il gestore permette di richiedere l’offerta più adeguata alle proprie esigenze e rivolge la sua attenzione soprattutto ai clienti per i quali potrebbe essere fondamentale ottenere una quantità abbondante di Giga di traffico dati proponendo loro la possibilità di ricevere ogni mese Giga illimitati alla massima velocità.

WindTre: ecco l’offerta da attivare per ottenere ogni mese Giga illimitati!

La WindTre Unlimited con Easy Pay è senza alcun dubbio la tariffa più ricca tra quelle attualmente proposte ai nuovi clienti. I nuovi clienti possono richiederne l’attivazione acquistando una nuova SIM e scegliendo di procedere o meno con il trasferimento del numero dal precedente operatore.

La tariffa WindTre Unlimited con Easy Pay, consente di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 minuti verso l’Estero; 200 SMS verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti possono ottenerla andando incontro a un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese, da saldare tramite una delle modalità di pagamento indicate dal gestore, che all’acquisto permette di scegliere tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

Il costo di rinnovo include tutti i servizi utili, quindi: il servizio di navigazione hotspot, la segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, ma non solo. L’offerta include l’assistenza 24 ore su 24 con priorità attraverso il numero 159; e il blocco automatico di tutti i servizi a sovrapprezzo da parte del gestore WindTre.