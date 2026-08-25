Apple, 5 novità in arrivo: iPhone Ultra, HomePad e non solo

Con l’autunno alle porte, la stagione dei nuovi prodotti Apple sta per entrare nel vivo, e le attese si concentrano su una manciata di dispositivi che promettono di cambiare parecchie abitudini. Si parla di oltre dieci novità in arrivo nel giro di poche settimane, ma cinque su tutte catalizzano l’attenzione: il primo pieghevole della casa, un display per la casa intelligente, un nuovo set top box, un portatile rivoluzionato e i due orologi di punta. Vale la pena vederli uno per uno, perché ognuno racconta una direzione diversa.

Apple: iPhone Ultra e HomePad, il pieghevole e la casa che ascolta

Il pezzo forte è senza dubbio iPhone Ultra, il primo iPhone pieghevole, che di fatto mette insieme uno smartphone e un iPad mini nello stesso oggetto. Le indiscrezioni sull’hardware non sono mancate, anzi, ne sono circolate a valanghe. Ma il vero nodo è il software: sarà iOS 27 a decidere se l’esperienza risulterà naturale oppure appiccicata sopra un formato nuovo. Apple ha aspettato parecchio prima di entrare nel mercato dei pieghevoli, e proprio per questo le aspettative sono alte. Il formato, secondo molti, è il futuro dei telefoni.

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L’altro nome caldo è HomePad, il dispositivo per la casa intelligente di cui Mark Gurman aveva parlato in un report dettagliato già alla fine del 2024. All’epoca sembrava il segnale di un cambio di passo, poi i ritardi legati a Siri AI hanno allungato l’attesa ben oltre le previsioni. Ora i segnali puntano tutti verso un lancio imminente. Sul piatto ci sono presentazioni di foto tramite Apple Photos, gestione delle videocamere di sicurezza, Siri con intelligenza artificiale, riproduzione di Apple Music con i testi a schermo e altro ancora. In pratica, la base per una nuova stagione della domotica firmata Cupertino, affiancata da altri prodotti dedicati alla casa.

Apple TV 4K e MacBook Ultra, due aggiornamenti che si fanno attendere

Sono passati quattro anni dall’uscita dell’attuale Apple TV 4K, un prodotto che non ha bisogno di aggiornamenti annuali ma che oggi, con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, ha davanti un potenziale enorme. Siri AI, un chip più potente e una serie di migliorie hardware e software potrebbero rendere l’upgrade davvero interessante. C’è poi una curiosità in più: dato che il nuovo modello dovrebbe arrivare più o meno insieme all’HomePad dotato di fotocamera, tornano a circolare vecchi rumor su una versione dell’Apple TV con camera integrata. FaceTime sul televisore senza dover passare dall’iPhone sarebbe un bel salto.

Discorso diverso per MacBook Ultra. Per anni il Mac è rimasto un passo indietro rispetto all’iPad nell’adozione di novità hardware e software, tanto da spingere diversi utenti a usare l’iPad Pro come computer principale già dal 2015. Il chip Apple silicon ha risolto parte del problema, e macOS ha iniziato a evolversi di pari passo con iOS e iPadOS. Restano però alcuni aspetti che legano ancora il Mac al passato. Le voci sul nuovo portatile parlano di supporto al tocco, pannello OLED, Dynamic Island, un design inedito e forse anche una versione con connettività cellulare. Se confermato, sarebbe l’aggiornamento più sostanzioso da anni.

Apple Watch Series 12 e Ultra 4, il chip pensato per l’era dell’IA

Sul fronte indossabili, Apple Watch Series 12 e Ultra 4 puntano su un elemento preciso: un nuovo chip di classe S costruito per l’era dell’intelligenza artificiale. I processori degli orologi Apple non cambiano spesso. Ogni anno arrivano ritocchi minori, ma le prestazioni della CPU fanno un salto vero circa ogni tre anni. L’ultimo miglioramento significativo risale all’S9 del 2023.

Le indiscrezioni parlano quindi di un componente decisamente più potente per i modelli di quest’anno, il primo progettato tenendo conto dei carichi di lavoro legati all’IA. Un tempismo che si incastra alla perfezione con l’arrivo di Siri AI, e che rende la scelta tra Series 12 e Ultra 4 meno scontata del solito per chi ha in programma di cambiare orologio.