Your Honor è la nuova miniserie targata Showtime, disponibile in Italia attraverso la Pay TV di Sky Italia. Come vi abbiamo anticipato nel corso delle ultime settimane, quest’ultima si è ufficialmente conclusa lo scorso 24 Marzo ma, per poterla rivedere in streaming, sarà necessario possedere un account Sky Go oppure un’abbonamento al servizio Now TV.

Ideata e realizzata da Peter Moffat, in Your Honor fa ufficialmente ritorno la figura di Bryan Cranston, il famosissimo Walter White di Breaking Bad. All’interno della serie TV, però, Cranston non vestirà i panni di un chimico ma, bensì, del Giudice Michael Desiato. Quest’ultimo, dunque, sarà sin da subito costretto a scegliere fra la sua integrità morale e la vita del proprio figlio.

Negli Stati Uniti Your Honor ha riscosso un successo eclatante tanto da condurre Bryan Cranston ad ottenere una nuova nomina come Miglior Attore in una miniserie ai Golden Globe 2021. Per chi fosse interessato, dunque, scopriamo di seguito trama e cast della miniserie.

Your Honor: ecco tutti i dettagli sulla trama e sul cast della miniserie

Trama

“Rocco, il figlio di un boss della malavita di New Orleans, rimane ucciso in un incidente stradale causato da Adam, figlio del giudice Michael Desiato. Quando questi scopre l’accaduto e l’identità della vittima, decide di aiutare il figlio nel tentativo di sottrarlo alla vendetta mafiosa.”

Cast