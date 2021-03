Your Honor, la nuova miniserie targata Showtime, è da poco approdata anche su Sky Italia dopo aver ottenuto un successo senza precedenti negli Stati Uniti. Nella giornata di oggi, 24 Marzo 2021, i fan dello show potranno finalmente visionare le ultime due puntate, in onda stasera su Sky Atlantic.

Ideata da Peter Moffat, Your Honor è riuscita a riportare sul set Bryan Cranston dopo il successo ottenuto nuovamente nelle vesti di Walter White nel film “El Camino – Il film di Breaking Bad”. Per chi non avesse ancora visto i primi episodi della miniserie, in questo caso Bryan Cranston non veste i panni di un chimico ma, bensì, del Giudice Michael Desiato il quale, da un momento all’altro, si ritrova costretto a scegliere fra la propria integrità morale e la vita del figlio. L’interpretazione del personaggio ha inoltre condotto Cranston ad ottenere una nomina come Miglior Attore in una miniserie ai Golden Globe 2021.

Your Honor: i dettagli sulla trama e sul cast

Trama

“Rocco, il figlio di un boss della malavita di New Orleans, rimane ucciso in un incidente stradale causato da Adam, figlio del giudice Michael Desiato. Quando questi scopre l’accaduto e l’identità della vittima, decide di aiutare il figlio nel tentativo di sottrarlo alla vendetta mafiosa.”

Cast

Oltre alla figura di Bryan Cranston, all’interno di Your Honor troveremo anche i seguenti personaggi: