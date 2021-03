Dallo scorso anno è attiva ufficialmente in Italia la rete 5G. Nonostante i primi test siano stati effettuati molto prima, il lancio ufficiale delle prime reti stabili di quinta generazione è avvenuto nel 2020. Un anno molto particolare nel quale abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione tecnologica sia in ambito digitale che nel mondo della medicina.

Ad oggi, dunque, centinaia di migliaia di consumatori Italiani continuano a porsi la seguente domanda: “A che punto siamo con la copertura 5G?”. Al fine di rispondere in maniera definitiva alla seguente questione, scopriamo di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Copertura 5G: ecco l’attuale situazione in Italia

Il 5G, come ben sappiamo, è un nuovo standard di rete mobile adottato recentemente anche nel nostro paese. Quest’ultimo, dunque, permette ai consumatori Italiani di navigare sul web a grandi velocità anche in assenza di una rete in fibra ottica FTTH. Il vantaggio del 5G, oltre alla sua sicurezza, risiede anche nei tempi d’attesa che, come possiamo facilmente immaginare, sono stati completamente abbattuti.

Ad oggi, dunque, sono ben 5 gli operatori telefonici Italiani che offrono questa tecnologia, ovvero TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e Fastweb. Ecco quindi di seguito le città attualmente coperte dai singoli operatori: