Diversi utenti vorrebbero poter navigare più velocemente. Forse per tempo, pigrizia o impegni ancora non sono riusciti a cercare un’alternativa migliore rispetto a quella attualmente in uso. Se il desiderio è quello di scegliere la Fibra o l’ADSL ecco un modo veloce e che richiede pochissimo tempo per verificarne la copertura nella propria zona.

Ecco un modo veloce per verificare la copertura di fibra e ADSL

Per non perdere tempo e capire quali siano i provider in grado di fornire una connessione Fibra o ADSL competitiva basta andare sul sito ufficiale di Sos Tariffe. Nella sezione Internet Casa è possibile vederle tutte in ordine di convenienza con la possibilità di scremare i risultati selezionando il tipo di connessione interessata. In questo caso potrebbe essere utile il filtro “Fibra Ottica” o “Banda Larga“.

Una volta individuata l’offerta che fa al caso giusto occorre recarsi sul sito internet dell’operatore. Ora occorre procedere come se si volesse sottoscrivere il contratto online. In questo modo si aprirà una pagina dove l’utente può digitare l’indirizzo al quale dovrà essere attivato il servizio.

In caso la zona fosse coperta da Fibra e ADSL allora si potrà procedere con l’ordine. Ovviamente solo se si è certi di volere quel tipo di servizio alle condizioni commerciali proposte dall’operatore.

Un altro modo per verificare se c’è copertura per Fibra e ADSL è quello di chiamare direttamente l’operatore o tramite il sito internet ufficiale richiedere di essere contattati. In questo modo l’utente potrà verificare insieme a un operatore se la zona risulta coperta dal servizio.

Ultima opzione, ma che richiede sicuramente più tempo e maggiori rischi in tempi di Covid, è quella di recarsi direttamente presso un punto vendita autorizzato. Insieme al gestore sarà possibile verificare se l’abitazione può essere raggiunta dalla Fibra o dall’ADSL.

Qualunque sia l’esito, nel caso ci fossero dubbi potrà essere richiesta l’uscita di un tecnico che verificherà di persona la possibilità di attivare il servizio. Ovviamente nel caso non sia possibile per questioni pratiche legate all’operatore telefonico non sarà attivato nessun contratto.