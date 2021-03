CoopVoce: nuove promo EVO disponibili sul sito ufficiale a partire da 4 euro

Quando CoopVoce ha scelto di optare per una nuova strategia ha mostrato tutti i suoi punti di forza. Questi corrispondono a tanta qualità da parte del noto gestore per quanto riguarda la ricezione ma anche alla grande affidabilità. Sono infatti innumerevoli gli utenti che hanno sottoscritto una delle promo di questo provider constatando che non ci sarebbero poi state brutte sorprese in seguito.

Il grado di affidabilità quindi è alto, esattamente come la qualità e in questo momento la quantità. CoopVoce è infatti stato in grado di diventare il gestore virtuale più forte e grazie all’aumento dei contenuti all’interno delle sue soluzioni mobili. Queste poi arrivano con frequenza quasi mensile a rinnovare le promo sul sito ufficiale, le quali adesso sono tre ed appartengono alla nuova linea EVO. L’obiettivo è quello di offrire una promo per ogni categoria di utenti, i quali potranno valutare il tutto anche in base ai prezzi molto bassi.

CoopVoce: tre nuove offerte da parte della linea EVO con tutto incluso

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS