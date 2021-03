A partire da queste ore, i device Fire TV di Amazon riceveranno un importante aggiornamento. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di fare un grande balzo in avanti con i propri dispositivi di streaming.

Ecco quindi che è in arrivo una nuova interfaccia utente che rappresenta anche il più grande update mai sviluppato fino ad ora. I device interessati già dalle prossime ore saranno Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube.

I device Fire TV Stick di 3a generazione e Fire TV Stick Lite, invece, hanno già ricevuto l’aggiornamento lo scorso dicembre. L’aggiornamento arriverà anche per Fire TV Stick di seconda generazione. Tuttavia, per questi device bisognerà attendere ancora un po in quando Amazon ha promesso l’update entro la fine dell’anno.

Amazon sta aggiornando la famiglia Fire TV

Il vantaggio principale dell’aggiornamento all’interfaccia utente è una migliore integrazione dei servizi e al tempo stesso una maggiore semplicità di utilizzo. La barra dei menù principale è stata ridisegnata per permettere un rapido accesso al proprio profilo e alle app preferite.

Infatti, è stato integrato il supporto multi-utente che permette di selezionare rapidamente il profilo da utilizzare. Arriva anche la modalità picture-in-picture e l’integrazione con Alexa. Il concetto di App è importante per Amazon, tanto che la società ha introdotto sulle Fire TV la funzionalità “App Peeks“. Grazie a questo strumento, è possibile esplorare le app più popolari.

Utilizzando la funzione “Find” invece, sarà possibile cercare nel catalogo i contenuti come Film e Serie TV ma organizzati per categorie. Si potrà quindi selezionare un genere e scoprire nuove produzioni in linea con i desideri dell’utente.