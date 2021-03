Il gestore WindTre propone periodicamente delle offerte particolarmente convenienti, il più delle volte dedicate ai clienti intenzionati a procedere con il trasferimento del numero da altri operatori. Anche questo mese è possibile ottenere delle tariffe economiche che, a partire da un costo di soli 6,99 euro al mese, consentono di ricevere delle ottime quantità di minuti, SMS e Giga.

WindTre GO 50: ecco le migliori offerte del mese di marzo!

Le offerte del pacchetto WindTre GO 50 sono disponibili anche questo mese per tutti i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero. Ogni tariffa presente in listino è rivolta ai clienti di un determinato operatore, infatti:

i clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO possono attivare l’offerta WindTre GO 50 Fire + Digital a un costo di soli 6,99 euro al mese.

a un costo di soli 6,99 euro al mese. i clienti Iliad possono attivare l’offerta WindTre GO 50 Star + a un costo di soli 7,99 euro al mese.

a un costo di soli 7,99 euro al mese. i clienti Lyca Mobile possono attivare l’offerta WindTre GO 50 Special + a un costo di soli 9,99 euro al mese.

Le tre offerte WindTre GO 50 sopra elencate sono disponibili a costi differenti ma propongono contenuti identici. Tutti i clienti possono infatti ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati.

I nuovi clienti possono attivare le offerte WindTre GO 50 accedendo al sito ufficiale del gestore e richiedendo una nuova SIM al costo di soli 10,00 euro. All’attivazione non sarà necessario alcuna spesa fatta eccezione per il costo previsto per il primo rinnovo anticipato della tariffa richiesta.

Non sono previste spese extra e tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel costo della tariffa. WindTre, inoltre, blocca automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo.