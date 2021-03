Apple: nuove modifiche alla privacy con l’arrivo di iOS 14.5

Da dicembre, Apple ha costretto gli sviluppatori di app di terze parti nell’App Store a includere un‘etichetta sulla privacy con l’elenco di ciascuna app. Le app esistenti devono includere l’etichetta sulla privacy dopo un aggiornamento. Queste etichette si trovano sotto la sezione Valutazioni e recensioni dell’elenco di un’app.

Per esempio, le informazioni sul contratto di un utente con l’app YouTube possono essere utilizzati per tracciare l’utente su app e siti Web. Dati di acquisto, informazioni di contatto, cronologia di navigazione, dati di utilizzo, posizione e altri dati possono essere raccolti e collegati all’identità dell’utente.

Apple rilascerá nuovi aggiornamenti con iOS 14.5

Potresti ricordare che Google ha trattenuto l’aggiornamento di molte delle sue app iOS fino a poco tempo fa. Anche se Google lo nega, si ipotizza che la società si sia trattenuta a rilasciare questi aggiornamenti in modo da non dover aggiungere le etichette sulla privacy per le sue app.

Per quanto riguarda Apple, puoi trovare le informazioni sulle sue app facendo clic sul sito Web sulla privacy di Apple. Lì scoprirai quale delle app interne di Apple può rintracciarti utilizzando i dati che raccolgono. Apple Maps, per esempio, raccoglie informazioni sulla salute e forma fisica dell’utente, posizione, cronologia delle ricerche e dati di utilizzo. Tuttavia, Apple afferma che queste informazioni non sono collegate all’identità dell’utente.

Non dimenticare che quando iOS 14.5 verrà finalmente rilasciato, la funzione App Tracking Transparency (ATT) di Apple richiederà che gli utenti iOS confermino la volontá di essere tracciati da app di terze parti. Coloro che non lo fanno non potranno essere tracciati e non vedranno più (in teoria) annunci online relativi a un elemento che stavano cercando online.

Mentre la maggior parte degli utenti iOS deciderà senza dubbio di non partecipare al monitoraggio, alcuni non si preoccupano e considerano la ricezione di annunci online una comodità.