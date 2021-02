Telegram ha deciso di scavalcare definitivamente WhatsApp , andandosi a collocare al primo posto della classifica delle app (non game) più scaricate in tutto il mondo per quanto riguarda il mese di Gennaio . Il passo in avanti fatto rispetto a prima è decisamente evidente, anche perché prima WhatsApp era sopra a Telegram con un ottimo margine, ora nel giro di pochissimo tempo la situazione si è nettamente ribaltata. È quasi impossibile non tenere in considerazione la vicenda legata alla privacy , la quale ha portato gli utenti a preferire Telegram.

Telegram ha preso decisamente il volo e supera WhatsApp

Secondo Sensor Tower, Telegram ha registrato oltre 63 milioni di installazioni a Gennaio scorso, quindi 3,8 volte superiori ai download di Gennaio 2020. India e Indonesia sono i mercati dove tutto questo si è concentrato di più, rispettivamente il 24% e il 10% del totale.

Questi dati sono sicuramente un qualcosa che fa capire cosa potrebbe accadere nei mesi successivi: di fatto, WhatsApp ha annunciato recentemente l’entrata in vigore di una nuova informativa privacy che, a causa anche di una comunicazione non proprio eccellente, ha generato l’idea che i gestori della piattaforma imporranno agli utenti l’obbligo di condividere i dati con Facebook, altrimenti non possono usare l’app.

In realtà la vicenda non è proprio questa. Inoltre, WhatsApp ha deciso di rimandare di altri tre mesi la data di entrata in vigore della nuova informativa, ma sembra che il danno dal punto di vista mediatico per quanto riguarda la comunicazione sia stato fatto. In più, Telegram ha dato un motivo in più per abbandonare WhatsApp, lanciando lo strumento che consente di importare le chat di WhatsApp nell’app Telegram per Android e iOS.