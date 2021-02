Apex Legends ha avuto un secondo anno rivoluzionario e, per festeggiare, il gioco battle royale riceverà un evento di raccolta dell’anniversario a tempo limitato. L’evento inizia il 9 febbraio e continua fino al 23 febbraio.

Tutti i dettagli sull’evento dedicato al secondo anniversario del gioco

Anniversary Collection Event sostituisce lo standard Play Apex con il Locked and Loaded Takeover, facendo in modo che tutti colpiscano correndo con una Mozambique, White Shotgun Bolt, HCOG Classic Scope, White Evo Shield, White Helmet, White Backpack, White Knockdown Shield, due siringhe , due celle scudo e una ricarica di munizioni per fucile.

Tutti gli accessori e l’equipaggiamento di livello bianco vengono rimossi dal pool di bottini, il che significa che troverai solo bottini di livello blu, viola e oro. Inoltre, l’evento aggiunge versioni ricolorate di rosso di Respawn di 24 personaggi leggendari preferiti dai fan e skin per armi che sono stati rilasciati negli ultimi due anni, come Jade Tiger di Octane (aggiunto nella Stagione 2: Battle Charge) e Wraith’s Void Prowler (aggiunto nella Stagione 6: potenziato).

Nessun nuovo cimelio questa volta; invece, se acquisti tutti i 24 oggetti in questo evento di raccolta, sbloccherai 150 frammenti di cimelio, permettendoti di acquistare qualsiasi cimelio di famiglia che desideri.

L’evento prevede anche sfide da completare per sbloccare premi esclusivi sul percorso delle ricompense, come ciondoli per armi, olo-spray e pacchetti Apex. Per sbloccare i tre badge speciali per le tracce delle ricompense, dovrai completare le seguenti sfide: